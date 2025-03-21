Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek

İmamoğlu'nun mahkemeye çıkacağı gün ve saat belli oldu
İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı

İstanbul Barosu'nda yönetim görevden alındı
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Borsa İstanbul'da rekor düşüş
CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP, olağanüstü kurultaya gidiyor

Erzurum Kent Konseyi'nden Nevruz Bayramı Kutlama Mesajı

Erzurum Kent Konseyi'nden Nevruz Bayramı Kutlama Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, birlik, beraberlik, barış ve kardeşliğin önemine vurgu yaptı. Tanfer, Nevruz'un bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, içerdiği güçlü anlamlarla milletimizin sevgi, barış ve kardeşlik duyguları içinde kutladığı bir gündür. Nevruz'u bolluk ve bereketi müjdeleyen sımsıcak günlerin bir başlangıcı kabul ederek, gelecek aydınlık günlerimizi bu umutla karşılamamız gerekmektedir. Yeniden doğuşun, dirilişin, uyanışın, huzur ve esenliğin kutlu bayramı Nevruz; ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik getirsin. Erzurum Kent Konseyi Kurulu olarak, bu duygu ve düşüncelerle başta Erzurumlu hemşehrilerimiz olmak üzere milletimizin Nevruz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor; sıkıntılardan uzak, omuz omuza, kol kola, milletçe huzur içinde yaşayacağımız günler diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title