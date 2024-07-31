Erzurum Kent Konseyi İHA'yı Ziyaret Etti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde Başkan Yardımcıları Cemil Uygur, Lokman Karadaş, İlker Özkara, Yürütme Kurulu Üyeleri Abdulnasır Polat, Zeki Adil, İsmail Çakır ve Gençlik Komisyon Başkanı Emirhan Keleş ile birlikte İHA'yı ziyaret eden Başkan Hüseyin Tanfer, Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları ile kent gündemine değerlendirmelerde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Tanfer, önümüzdeki dönemde kentle ilgili yapacakları çalışma ve projeler başta medya olmak üzere şehrin dinamikleri ile istişare yaptıklarını belirtti.

İHA Bölge Müdürü Türkez ise Erzurum'un değerlerine sahip çıkılmasının kentin sosyo-ekonomik gelişimi için önemli etkenlerden birisi olacağını, kent konseyinin de bu konuda önemli bir lokomotif görevi üstlenebileceğini söyledi. - ERZURUM