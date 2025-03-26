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Erzurum İl Müftülüğü Yabancı Öğrencilerle İyilik Buluşması Düzenledi

Erzurum İl Müftülüğü Yabancı Öğrencilerle İyilik Buluşması Düzenledi
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Erzurum İl Müftülüğü, 'İyilik Haftası/İyilik Buluşmaları' programı çerçevesinde Atatürk Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi. Müftü Dr. Rüstem Can, Filistinli öğrencilere bayram harçlığı dağıttı.

Erzurum İl Müftülüğü, "İyilik Haftası/İyilik Buluşmaları" programları kapsamında, Atatürk Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanların katıldığı iyilik buluşması programında Müftü Dr. Rüstem Can, çoğunluğunu Filistin'li öğrencilerin oluşturduğu katılımcılara bayram harçlığı dağıttı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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