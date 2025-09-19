Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan Tartışmalı Veda Paylaşımı

(ERZURUM) -Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kentten ayrılırken, sosyal medya hesabından "Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş. Çok şükür arkamızdan itler havlıyor" paylaşımını yaptı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kadir Yırtar'ın yerine Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun ise görevine başladı.