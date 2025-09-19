Haberler

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan Tartışmalı Veda Paylaşımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kentten ayrılırken sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yırtar, 'Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş' yazdı.

(ERZURUM) -Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kentten ayrılırken, sosyal medya hesabından "Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş. Çok şükür arkamızdan itler havlıyor" paylaşımını yaptı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameyle merkeze alınan Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kentten ayrılırken sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yırtar, "Arkasından it havlatmayan kurt, kurt değilmiş! Çok şükür arkamızdan itler havlıyor" dedi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kadir Yırtar'ın yerine Erzurum İl Emniyet Müdürü olarak atanan Onur Karaburun ise görevine başladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.