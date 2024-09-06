Üye Girişi
Haberler

Erzurum Havalimanı'na bomba ihbarıyla acil iniş yapan uçakta çalışmalar devam ediyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın durumu hakkında açıklama yaptı. Uçakta yapılan çalışmaların ardından bagajların aranması tamamlanacak ve eğer ihbar asılsız çıkarsa uçak havalimanından ayrılacak. Yolcuların sağlık problemi olmadığı belirtildi.

ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın durumuna ilişkin; "Uçağın içindeki çalışmalar bittikten sonra bagajların aranması tamamlanacak. Ondan sonra da eğer herhangi bir sorun olmazsa, ihbar asılsız çıkarsa uçak havalimanımızdan ayrılacak. İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, ambulanslarımız tam teçhizatlı bir şekilde gerekli tedbirleri aldılar" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'ın Mumbai Kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine sefer halindeyken bomba ihbarıyla Erzurum Havalimanına acil iniş yapan Hindistan Vistara Hava Yolları'na ait Boeing 787-9 tipi uçak hakkında açıklama yaptı.

İçerisinde 234'ü yolcu 13'ü mürettebat olan toplam 247 kişinin bulunduğu uçakla ilgili son durum hakkında gazeteciler bilgi veren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçağın tuvaletine bir yolcu tarafından "uçakta bomba var" yazılı peçete bırakıldığını açıkladı.

"Yolcuların sağlık problemi yok"

Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uçak Erzurum Havalimanına yönlendiriliyor. Saat 16.30 sıralarında acil iniş yapıyor. İçerideki çalışma devam ediyor. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Uçağın içindeki çalışmalar bittikten sonra da bagajların aranması tamamlanacak. Ondan sonra da eğer herhangi bir sorun olmazsa, ihbar asılsız çıkarsa uçak havalimanımızdan ayrılacak. Uçaktaki yolcuların herhangi bir sağlık problemi yok. Şu anda zaten böyle bir ihbarın alınmasından sonra, uçağın havalimanımıza inişleri belli olduktan sonra burada bütün ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda mesela 100  emniyet personelimiz havalimanımızda gerekli emniyet tedbirlerini aldılar. Bunun yanında itfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, ambulanslarımız tam teçhizatlı bir şekilde gerekli tedbirleri aldılar. Bize intikal eden herhangi bir yolcunun sağlık problemi yaşamadığı yönünde."

"Şu anda uçakta yer alan yolcuların kimlik durumlarını bilemiyoruz"

Uçağın tuvaletine 'uçakta bomba var' yazılı peçete bırakan şahsın kimliğiyle ilgili de konuşan Vali Çiftçi, "Notu bırakan kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Şu anda ilk etapta uçağın aranmasını tamamlamak istiyoruz. Acil bir durum. Aynı zamanda bagajların aranmasından sonra mutlaka o konunun da araştırılmasına sıra gelecek. İlk önce şu anda ihbarın doğru olup olmadığını araştırıyoruz. Bütün yolcuları uluslararası bölüme aldık. Henüz pasaportlarını kontrolden geçirmedik. Şu anda uçakta yer alan yolcuların kimlik durumlarını bilemiyoruz" dedi.

Uçakta 2 bomba imha uzmanı ile 2 bomba arama köpeği çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Erzurum Havalimanı Mustafa Çiftçi Acil Durum Güvenlik Erzurum Güncel Ulaşım Yerel Dünya

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Hindistan uçağında aramalar sürüyor! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

 Engin Polat cezaevinden çıktı: Çok mutluyuz

Engin Polat cezaevinden çıktı! İşte ilk sözleri
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fas Gabon maçı hangi kanalda? Fas Gabon maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galler Türkiye maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Galler Türkiye maçı nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izle! Ferdi maçı ne zaman? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı? Fransa İtalya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fransa İtalya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Fransa İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! FRANSA İTALYA TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 6 Eylül TV8.5 CANLI 4K İZLE El Nesyri maçı canlı izle! Fas Gabon maçı Nesyri kadroda mı? Belçika İsrail maçı hangi kanalda? Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 7-8 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Semih Kılıçsoy neden yok? Semih milli takımda yok mu, neden oynamıyor, yedek mi? Medina maçı canlı izle! Medina maçı ne zaman? Boca Juniors Medina kadroda mı?
title