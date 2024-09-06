Erzurum Havalimanı'na bomba ihbarıyla acil iniş yapan uçakta çalışmalar devam ediyor

ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın durumuna ilişkin; "Uçağın içindeki çalışmalar bittikten sonra bagajların aranması tamamlanacak. Ondan sonra da eğer herhangi bir sorun olmazsa, ihbar asılsız çıkarsa uçak havalimanımızdan ayrılacak. İtfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, ambulanslarımız tam teçhizatlı bir şekilde gerekli tedbirleri aldılar" dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hindistan'ın Mumbai Kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine sefer halindeyken bomba ihbarıyla Erzurum Havalimanına acil iniş yapan Hindistan Vistara Hava Yolları'na ait Boeing 787-9 tipi uçak hakkında açıklama yaptı.

İçerisinde 234'ü yolcu 13'ü mürettebat olan toplam 247 kişinin bulunduğu uçakla ilgili son durum hakkında gazeteciler bilgi veren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, uçağın tuvaletine bir yolcu tarafından "uçakta bomba var" yazılı peçete bırakıldığını açıkladı.

"Yolcuların sağlık problemi yok"

Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Uçak Erzurum Havalimanına yönlendiriliyor. Saat 16.30 sıralarında acil iniş yapıyor. İçerideki çalışma devam ediyor. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Uçağın içindeki çalışmalar bittikten sonra da bagajların aranması tamamlanacak. Ondan sonra da eğer herhangi bir sorun olmazsa, ihbar asılsız çıkarsa uçak havalimanımızdan ayrılacak. Uçaktaki yolcuların herhangi bir sağlık problemi yok. Şu anda zaten böyle bir ihbarın alınmasından sonra, uçağın havalimanımıza inişleri belli olduktan sonra burada bütün ekiplerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Şu anda mesela 100 emniyet personelimiz havalimanımızda gerekli emniyet tedbirlerini aldılar. Bunun yanında itfaiye ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, ambulanslarımız tam teçhizatlı bir şekilde gerekli tedbirleri aldılar. Bize intikal eden herhangi bir yolcunun sağlık problemi yaşamadığı yönünde."

"Şu anda uçakta yer alan yolcuların kimlik durumlarını bilemiyoruz"

Uçağın tuvaletine 'uçakta bomba var' yazılı peçete bırakan şahsın kimliğiyle ilgili de konuşan Vali Çiftçi, "Notu bırakan kişiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Şu anda ilk etapta uçağın aranmasını tamamlamak istiyoruz. Acil bir durum. Aynı zamanda bagajların aranmasından sonra mutlaka o konunun da araştırılmasına sıra gelecek. İlk önce şu anda ihbarın doğru olup olmadığını araştırıyoruz. Bütün yolcuları uluslararası bölüme aldık. Henüz pasaportlarını kontrolden geçirmedik. Şu anda uçakta yer alan yolcuların kimlik durumlarını bilemiyoruz" dedi.

Uçakta 2 bomba imha uzmanı ile 2 bomba arama köpeği çalışmalara devam ediyor.