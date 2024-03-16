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Erzurum Faik Güngör Ortaokulu Robot Yarışmasında Büyük Başarı Elde Etti

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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, Ankara TED Üniversitesi kampüsünde düzenlenen First Lego League 3. Ankara Ortaokullar Arası Robot Yarışmasında büyük bir başarı gösterdi. Yarışmada Faik Güngör Ortaokulu Proje ekibi önemli bir başarı elde etti ve Altın Koç ödülüne layık görüldü.

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu, Bilim Kahramanları Derneği tarafından Ankara TED Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen First Lego League 3. Ankara Ortaokullar Arası Robot Yarışmasına katılıp büyük bir başarı gösterdi.

Robot, değerler ve proje olarak üç kategoride yapılan yarışmada Erzurum'u temsil eden Faik Güngör Ortaokulu Proje ekibi önemli bir başarı elde etti. Yüze yakın özel okulun yarıştığı yarışmada devlet okulu olarak sadece Faik Güngör Ortaokulu yer aldı. Yarışmanın sonunda Faik Güngör Ortaokulu Bilişim Öğretmeni aynı zamanda okul proje yürütücüsü Tuba Kaçanoğlu, Altın Koç ödülüne layık görülürken projede yer alan öğrencilere ise farklı ödüller takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yakutiye Erzurum Ankara Lego Eğitim Yerel Güncel Haberler

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