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Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden Şehitlere Anma Köşesi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, hizmet binasında oluşturduğu şehit köşesi ile gazilere vefa örneği sergileyerek, şehitlerin kişisel eşyalarını ve fotoğraflarını ziyarete açtı. Her şehit için ayrı bir köşe düzenlendi ve isimleri pirinç levhalara yazılarak ziyaretçilerin duygusal anlar yaşaması sağlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, hizmet binasının girişinde oluşturduğu köşe ile şehitlere vefa örneği gösterdi, emanetlerin sergilendiği bir alan oluşturdu.

Erzurumlu şehitler için İl Emniyet Müdürlüğü binasında yapılan şehit köşesi, ziyaret edenlerin duygu dolu anlar yaşamasında neden oluyor. Şehitlerin kullandığı şahsi eşyalar, üniformalar, evraklar, ayakkabılar, giysiler, fotoğraf gibi onlarca emanetin bulunduğu alanda, her şehit için bir köşe oluşturuldu, isimleri pirinç levhalara tek tek yazıldı.

Erzurum Emniyeti konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İl Emniyet Müdürlüğümüz yerleşkesinde bulunan şehitlerimizin emanetleri. Bu millet sizlere minnettar. Ruhunuz şad olsun" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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