Erzurum Emniyet Müdürü Türkiye Gazetesi yetkililerini kabul etti
Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türkiye Gazetesi-İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Hurşit Şen ve Türkiye Gazetesi Dağıtım Sorumlusu Orhun Yılmaz Küçükdemir'i makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Emniyet Müdürü Yırtar, Türkiye Gazetesi'nin çalışmaları hakkında Şen'den bilgi aldı.
Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Türkiye Gazetesi-İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Hurşit Şen ve Türkiye Gazetesi Dağıtım Sorumlusu Orhun Yılmaz Küçükdemir'i makamında kabul etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Emniyet Müdürü Yırtar, Türkiye Gazetesi'nin çalışmaları hakkında Şen'den bilgi aldı. - ERZURUM