Polis memuru dualarla uğurlandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü personeli, vefat eden mesai arkadaşları Trafik Polisi Sadık Çalar'ı gözyaşı ve dualarla memleketi Çankırı'ya uğurladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Sadık Çalar (54), tedavi görürken geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti. Merhum polis memuru için İl Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Çalar'ın cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Çankırı iline uğurlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törene Vali Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, polis memurunun ailesi, emniyet çalışanları ve mesai arkadaşları katıldı. - ERZURUM

