Üye Girişi
Haberler

Erzurum'daki Narman Peri Bacaları turistlerin ilgisini çekiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan Narman Peri Bacaları, doğal güzellikleriyle turistlerin uğrak noktası haline geldi. Kırmızı Periler Diyarı olarak da bilinen bölge, yaz aylarında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerinin ilk bakışta Kapadokya sandığı ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Narman Peri Bacaları artık turistlerin uğrak duraklarından birisi oldu.

Colorado Kanyonu'nu andıran coğrafyası, kimilerine göre de Kapadokya'ya benziyor. Erzurum Narman-Pasinler otoyolunun 7'nci kilometresindeki su ve rüzgar erozyonunun etkisiyle milyonlarca yıl önce oluşan doğa harikası Narman Peri Bacaları-Kırmızı Periler Diyarı keşfedilmeyi bekliyor. Topraktaki demirin oksitlenmesi sonucu kırmızı rengi aldı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sadece bu yörede görülüyor. Erzurum'un ekoturizminin önemli destinasyonlarından biri olan kanyonda, yaz aylarında; çadır kampları, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve foto safari gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Peri bacalarının hemen yanı başında bir sosyal tesis ve piknik alanı da bulunuyor. Peri bacaları Narman İlçesi'nin güneyinde, Narman-Pasinler Otoyolunun 7'nci kilometresinde yer alıyor. Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan bölge doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Peri Bacaları erzurum Narman Doğa Turizm Yerel Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title