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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 750 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Erzurum'da polis ekipleri, narkotik madde arama köpeği Hera ile birlikte düzenlediği operasyonda 2 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirdi. M.H. adlı şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da polis ekipleri narkotik madde arama köpeği Hera'nında katıldığı operasyonda 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ve NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) Hera ile yapılan çalışmalar kapsamında 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi arama yapılan bavulların içindeki özel bölümlerde saklanmış halde bulundu. Adli mercilere sevk edilen M.H.isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, " Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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