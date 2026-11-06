Erzurum'da urganla başka motosiklete bağlanan arızalı motosiklet böyle çekildi

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Erzurum'da arızalanan bir motosikletin başka bir motosiklete urganla bağlanarak çekildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki scooter tipi motosikletten biri arızalandı. Bunun üzerine diğer motosikletin sürücüsü, arızalanan motosikleti urganla kendi motosikletinin arkasına bağlayarak çekmeye başladı.

İki motosiklet sürücüsünün de araçlarının üzerinde bulunduğu ve bu şekilde ilerledikleri anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerin bir süre ilerledikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı