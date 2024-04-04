Erzurum'da Turizm Projeleri Masaya Yatırıldı

Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler masaya yatırıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tortum-Uzundere Yerel Eylem Grubu Başkanı Musa Han ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi. - ERZURUM