Erzurum'da Tanınmış Gazeteci Aslan Çoşğun Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Tanınmış Gazeteci Aslan Çoşğun Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'da çeşitli görevlerde bulunan 54 yaşındaki Aslan Çoşğun, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine çok sayıda gazeteci ve yakınları katıldı.

Erzurum'da, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan Aslan Çoşğun (54), tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Çevresinde sevilen ve saygı gören Çoşğun'un cenaze namazı, Narmanlı Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı.

Cenaze törenine Aslan Çoşğun'un ailesi, yakınları, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Kacıroğlu, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'nın Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, Erzincan Bölge Müdürü Suat Ateş, Van Bölge Müdürü Haşim Talay, Erzurum Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Akyüz ile Hakkari, Ağrı, Ardahan ve Kars'ın büro müdürleri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Coşğun'un cenazesi kılınan namazın ardından, Erzurum Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'da, Erzurum Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere reklam, dağıtım ve teknik servis bölümlerinde çeşitli görevlerde bulunan Çoşğun, rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde dün vefat etmişti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran'ın başkenti Tahran'da yeniden patlama sesleri! Nükleer tesis vuruldu

İsrail peş peşe bombalıyor! Tahran'da yeniden patlama sesleri
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
Ankara'da güvenlik zirvesi! Bakan Fidan beklenen mesajı verdi

Ankara'da kritik güvenlik zirvesi! Bakan Fidan beklenen mesajı verdi
Oğlunu trafik kazasında kaybeden baba canına kıydı

Oğlunu kaybetmeye dayanamayan babanın acı sonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail saldırıları sonrası İran'dan ABD hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İsrail'in hedefindeki İran'dan ABD hamlesi!
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık

Giden gidene! Süper Lig ekibinde 2 günde 7 ayrılık
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.