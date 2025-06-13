Erzurum'da Tanınmış Gazeteci Aslan Çoşğun Hayatını Kaybetti

Erzurum'da, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Bölge Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan Aslan Çoşğun (54), tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Çevresinde sevilen ve saygı gören Çoşğun'un cenaze namazı, Narmanlı Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı.

Cenaze törenine Aslan Çoşğun'un ailesi, yakınları, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Kacıroğlu, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'nın Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, Erzincan Bölge Müdürü Suat Ateş, Van Bölge Müdürü Haşim Talay, Erzurum Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Akyüz ile Hakkari, Ağrı, Ardahan ve Kars'ın büro müdürleri, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Coşğun'un cenazesi kılınan namazın ardından, Erzurum Asri Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama'da, Erzurum Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere reklam, dağıtım ve teknik servis bölümlerinde çeşitli görevlerde bulunan Çoşğun, rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde dün vefat etmişti. - ERZURUM