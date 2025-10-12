Erzurum'da şehit ve gazi çocuklarına anlamlı gezi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince şehit, gazi ve polis çocuklarına yönelik anlamlı bir etkinlik yapıldı.

"Gezelim, Öğrenelim" projesi kapsamında, şehit, gazi ve polis çocuklarına yönelik bir gezi programı düzenlendi.

Gezi kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü önünde mehter takımının karşıladığı çocuklarla birlikte Palandöken Dağı'nda kahvaltı yapıldı. Ardından Narman Peri Bacaları, Uzundere Yedigöller ve Tortum Şelalesi ziyaret edildi.

Etkinlik sonunda, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan paylaşımda, "Kahramanlarımızın bize emaneti olan evlatlarımızla, yürekleri ısıtan anlamlı bir gün geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM