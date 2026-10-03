Erzurum'da polis uygulamasında vatandaş, görevli polislere tepsiyle çay ikram etti

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Erzurum'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir vatandaş, hazırladığı çayları görev yapan polislere ikram etti.

Polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada yanlarına gelen vatandaş, beraberinde getirdiği çayları tepsiyle birlikte görevli polislere ikram etti. Vatandaşın polis ekiplerine yaptığı çay ikramı, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı