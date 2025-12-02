Erzurum'da Polis, Kaybolan Oyuncağı Bulunmayan Çocuğa Destek Oldu

Erzurum'da polis yürekleri ısıtan bir davranış sergiledi ve bir çocuğun kaybolan oyuncağı için kayıtsız kalmadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada, "Polisleri çok seven Kutalp Göktuğ'un kitap fuarında polis abilerinden kaybolan oyuncağının bulunması isteği üzerine Kutalp ve ailesi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüze davet edilerek yeni oyuncağı Kutalp'imize verilmiştir. Çocuklar gülsün Dünya gülsün. Bu güzel ziyaret için Kutalp Göktuğ ve kardeşi Aybilge Umay'a teşekkür ederiz" denildi. - ERZURUM