Erzurum'da Polis, Kaybolan Oyuncağı Bulunmayan Çocuğa Destek Oldu

Erzurum'da polis ekipleri, kaybolan oyuncağı için yardım isteyen Kutalp Göktuğ'a yeni bir oyuncak hediye ederek moral kaynağı oldu. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların mutluluğu ön planda tutuldu.

Erzurum'da polis yürekleri ısıtan bir davranış sergiledi ve bir çocuğun kaybolan oyuncağı için kayıtsız kalmadı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada, "Polisleri çok seven Kutalp Göktuğ'un kitap fuarında polis abilerinden kaybolan oyuncağının bulunması isteği üzerine Kutalp ve ailesi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüze davet edilerek yeni oyuncağı Kutalp'imize verilmiştir. Çocuklar gülsün Dünya gülsün. Bu güzel ziyaret için Kutalp Göktuğ ve kardeşi Aybilge Umay'a teşekkür ederiz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
