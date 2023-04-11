Erzurum'da polis haftası törenlerle kutlanıyor

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl donumu ve Polis Haftası nedeniyle il genelinde bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Havuzbaşı Atatürk Anıtı önünde protokolün çelenk sunumunun ardından tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene, Erzurum Vali Vekili Murat Öztürk, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Emniyet şube müdürleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Çelenk sunumunun ardından konuşma yapan Emniyet Müdürü Levent Tuncer, "Türk polis teşkilatımız anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerini halkın desteği ve sevisini yanına alarak bugüne kadar en iyi ve en doğru şekilde kullanarak görevini başarıyla yerine getirmeye gayret etmiştir. Bundan sonra da bu şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle kendisine tevil edilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

Konuşmalarının ardından Polis Şehitliğine geçildi. Kuran-ı kerim okunmasının ardından dua edildi, şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. - ERZURUM