Erzurum'da Ortopedi Uzmanı Dr. M. Çağatay Engin'in Başarıları

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin önde gelen ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. M. Çağatay Engin, başarılı ameliyatları ve hasta odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yıllardır pek çok zor vakaya çözüm üreten Engin, modern cerrahi teknikleri ve titiz ekibiyle, özellikle çocuk ve yetişkin ortopedik rahatsızlıklarında önemli başarılara imza atıyor.

Hasta memnuniyetini her zaman önceliğinde tutan Dr. Çağatay Engin, sadece tıbbi müdahale değil, aynı zamanda moral ve motivasyon desteğiyle de hastalarının yanında oluyor. Bölgedeki sağlık hizmet kalitesini yükselten çalışmaları, onu hem meslektaşları hem de hastaları tarafından takdir edilen bir isim haline getiriyor.

Mesai meftumu gözetmeksizin 7/24 görevinin başında bulunan Engin, haftanın ilk günü mesaiye başlayarak hasta muayeneleri ile diğer günler ise ameliyathanede şifa dağıtıyor. - ERZURUM