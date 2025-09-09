Haberler

Erzurum'da Ortopedi Uzmanı Dr. M. Çağatay Engin'in Başarıları

Erzurum'da Ortopedi Uzmanı Dr. M. Çağatay Engin'in Başarıları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çalışan Doç. Dr. M. Çağatay Engin, modern cerrahi teknikleriyle dikkat çekiyor. Çocuk ve yetişkin ortopedik rahatsızlıklarında başarılı ameliyatlarıyla tanınan Engin, hasta odaklı yaklaşımıyla bölgedeki sağlık hizmet kalitesini artırıyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin önde gelen ortopedi uzmanlarından Doç. Dr. M. Çağatay Engin, başarılı ameliyatları ve hasta odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yıllardır pek çok zor vakaya çözüm üreten Engin, modern cerrahi teknikleri ve titiz ekibiyle, özellikle çocuk ve yetişkin ortopedik rahatsızlıklarında önemli başarılara imza atıyor.

Hasta memnuniyetini her zaman önceliğinde tutan Dr. Çağatay Engin, sadece tıbbi müdahale değil, aynı zamanda moral ve motivasyon desteğiyle de hastalarının yanında oluyor. Bölgedeki sağlık hizmet kalitesini yükselten çalışmaları, onu hem meslektaşları hem de hastaları tarafından takdir edilen bir isim haline getiriyor.

Mesai meftumu gözetmeksizin 7/24 görevinin başında bulunan Engin, haftanın ilk günü mesaiye başlayarak hasta muayeneleri ile diğer günler ise ameliyathanede şifa dağıtıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cephede günlük tutup tek tek yazmış! İşte bir Türk subayının gözünden Çanakkale Savaşı

Günlük tutup tek tek yazdı! İşte bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi ya da kiracı olmak fark etmiyor, aidatını ödemeyene icra ve haciz geliyor

Ev sahibi ya da kiracı fark etmiyor! Ödemeyene icra ve haciz kapıda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.