Erzurum'da 'Okulumu Seviyorum' Projesi ile Okuma Şenliği Düzenlendi

Erzurum'da 'Okulumu Seviyorum' Projesi ile Okuma Şenliği Düzenlendi
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Celal Akın İlkokulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen okuma şenliğinde, öğretmenler ve öğrenciler Erzurum Kalesi'nde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Proje, yerli ve yabancı turistlerden de ilgi gördü.

Kuruculuğunu Celal Akın İlkokulu öğretmeni Canan Ulukurt ve Romanya'dan Lilia Lazar'ın yaptığı 'Okulumu Seviyorum' isimli 'eTwinning' projesi kapsamında Erzurum'da bulunan proje ortakları öğretmen ve öğrenciler ile Erzurum kalesinde okuma şenliği yapıldı. Etkinlikte okul idareleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler açık alanda kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Erzurum'da minik yürekler okuma şenliğinde buluşarak hem Erzurum kalesinde hem de açık alanda kitap okuma keyfi yaparak önemli bir farkındalığa imza attı.

Kuruculuğunu Yakutiye Celal Akın İlkokulu öğretmeni Canan Ulukurt ve Romanya'dan Lilia Lazar ın yaptığı 'Okulumu Seviyorum' isimli 'eTwinning' projesi kapsamında Erzurum'da bulunan proje ortakları öğretmen ve öğrenciler ile okuma şenliği yapıldı. Şenliğe okul idarecileri ve öğrenci velileri de iştirak etti.

Celal Akın İlkokulu 1/D Sınıfı Öğretmeni Canan Ulukurt, 1/B Sınıfı Öğretmeni Mine Erdemli, Rehberlik Öğretmeni Şükran Beyaz, Kocatepe İlkokulu'ndan Elif Ünal,Hedef Koleji'den Meryem Arzu Keleş, Özel Bilkent okulları'ndan Özge Öncül ve Ilıca Anaokulu öğretmeri Derya Macit öğrencileriyle birlikte farkındalığa imza attılar.

Çakıcı ve Çelik yalnız bırakmadı

Kuruculuğunu Yakutiye Celal Akın İlkokulu öğretmeni Canan Ulukurt ve Romanya'dan Lilia Lazar ın yaptığı 'Okulumu Seviyorum' isimli 'eTwinning' projesi kapsamında yürütülen etkinlikte Celal Akın İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı ile Müdür Yardımcısı Erkan Çelik de, minik öğrencilerin okuma şenliğine eşlik ederek minik yürekleri yalnız bırakmadılar.

Minik öğrencilerden alkışlık performans

Erzurum Kalesi'nde ve açık alanda kitap okuyan minik öğrenciler vatandaşlardan alkış aldı. Tarihi Erzurum kalesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken minik öğrencilerin kitap okuma şenliğindeki alkışlık performansları proje ortağı öğretmenleri oldukça mutlu etti.

Romanya'dan Lilia Lazar ile birlikte 'Okulumu Seviyorum' isimli 'eTwinning' projesinin Erzurum'daki yürütücüsü olan Yılın Öğretmeni Canan Ulukurt, projenin diğer ortak öğretmenleriyle birlikte büyük bir gurur yaşadı.

Erzurum Celal Akın İlkokulu Müdürü Orhan Çakıcı da 'Kitap Şenliği'ne katılan öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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