Erzurum'da Miraç Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Erzurum'da Miraç Kandili, Ulu Cami'de düzenlenen programla idrak edildi.

Ulu Cami'de yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programında vatandaşlar bir araya geldi. İlahilerin okunduğu Miraç gecesinde Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, günün anlam ve önemini anlattı. Daha sonra hep birlikte eller semaya açılarak dualar edildi. - ERZURUM