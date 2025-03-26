Erzurum'da Miniklere Özel Tekne Orucu İftar Programı
Erzurum'un Palandöken İlçesi'nde düzenlenen Tekne Orucu iftar programı, küçük çocukların oruç tutma geleneğine teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Müftülük tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, öğle ezanıyla birlikte oruçlarını açarak ramazanın maneviyatını hissettiler.
Erzurum'da küçük çocukları oruç tutmaya teşvik etmek için tekne orucu geleneği devam ediyor.
Erzurum'un Palandöken İlçesi Müftülüğü'ne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunda çocuklara özel iftar programı düzenlendi. İyilik Haftası programları kapsamında düzenlenen programda çocuklar, tekne oruçlarını öğle ezanıyla açtılar. Küçük yaşta çocukları oruca alıştırmak ve ramazanın maneviyatını hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen programda çocukların heyecanı görülmeye değerdi.
Çok sayıda çocuğun katıldığı "Tekne Orucu" iftar programında Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan'ın yaptığı duanın ardından minikler hep birlikte oruçlarını açtılar.
Palandöken İlçe Müftüsü Ahmet Gözcü ve Kur'an Kursu öğreticileri de tekne orucu iftarında miniklerle bir araya gelip heyecanlarına ortak oldu. - ERZURUM