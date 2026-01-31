Haberler

Fen Lisesi mezunları bir araya geldi

Fen Lisesi mezunları bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, okulun 10. yılı dolayısıyla düzenlediği geleneksel Pilav Günü etkinliğinde mezunlarını bir araya getirdi. Öğrenciler ve öğretmenler anılarını paylaşarak okulun başarılarını vurguladı.

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, geleneksel 3. Pilav Günü etkinliğinde mezunlarını buluşturdu.

Okulun açılışının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, mevcut öğrenciler ve mezun öğrenciler bir araya gelerek hasret giderdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, okulun geçmişten bugüne elde ettiği akademik başarılar da vurgulandı. Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Osman Coşkun, 2020-2025 yılları arasında mezun olan öğrencilere hitap ederek, okulun akademik ve kültürel gelişimine katkı sağlayan tüm mezunlara teşekkür etti. Coşkun, Türkiye genelinde yapılan sınavlarda ilk 1000, ilk 2000 ve ilk 3000 derecelerine giren öğrencilere plaket takdim etti.

Program boyunca öğrenciler ve öğretmenler geçmiş yıllara dair anılarını paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Geleneksel hale gelen Pilav Günü etkinliğinin, mezunlar arasındaki bağı güçlendirmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği ödemelerin tarihi belli oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep: Bunu ben başlattım

Öğretmenini hamile bırakan gençten ezber bozan talep
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü

Merkez Bankası'ndan kritik adım
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte 'cinsel ilişki zorunluluğu' kaldırıldı

Ülkeden tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir