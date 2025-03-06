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Erzurum'da Mahsur Kalan Vatandaş Askeri Helikopter ile Kurtarıldı

Erzurum'da Mahsur Kalan Vatandaş Askeri Helikopter ile Kurtarıldı
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Çat ilçesine bağlı Hırhal Mezrası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 15 gündür mahsur kalan Ramazan Batı, yapılan çalışmalar sonucunda askeri helikopterle kurtarıldı ve Erzurum şehir merkezine getirildi.

Erzurum'un Çat ilçesinde mezrada mahsur kalan vatandaş askeri helikopter ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Çat ilçesine bağlı Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrasında yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan ve kendisinden 15 gündür haber alınamayan Ramazan Batı'ya ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığına ait T-70 helikopter ile Ramazan Batı mezradan alınarak Erzurum şehir merkezine getirildi. Şahıs daha sonra sağlık taraması için Şehir Hastanesine sevk edildi.

Savunma Bakanlığının sosyal medyadaki paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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