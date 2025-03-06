Erzurum'da Mahsur Kalan Vatandaş Askeri Helikopter ile Kurtarıldı

Erzurum'un Çat ilçesinde mezrada mahsur kalan vatandaş askeri helikopter ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Çat ilçesine bağlı Işkınlı Mahallesi Hırhal Mezrasında yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan ve kendisinden 15 gündür haber alınamayan Ramazan Batı'ya ulaşmak için yoğun bir çalışma başlatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığına ait T-70 helikopter ile Ramazan Batı mezradan alınarak Erzurum şehir merkezine getirildi. Şahıs daha sonra sağlık taraması için Şehir Hastanesine sevk edildi.

Savunma Bakanlığının sosyal medyadaki paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. - ERZURUM