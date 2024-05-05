Erzurum'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Erzurum Valiliği, sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Erzurum'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum Valiliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor." denildi. - ERZURUM