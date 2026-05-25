Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk başladı

Erzurum'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesiminde kullanılacak bıçaklarını hazırlamak isteyen vatandaşlar, bileme yapılan dükkanlarda yoğunluk oluşturdu.

27 Mayıs Çarşamba ve 30 Mayıs Cumartesi günleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, kurban ibadetlerini daha rahat ve güvenli şekilde yerine getirebilmek için körelen bıçaklarını bilemeye başladı. Kasaplar ve kurban kesimi yapacak vatandaşlar, kesimde kullanılacak bıçaklarını keskin hale getirmek için bıçak ustalarının yolunu tuttu.

"Bıçaklar özenle bilenmelidir"

Bayrama sayılı günler kala iş yoğunluklarının arttığını belirten bıçak bileme ustası Salih Şimşek, hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçakların özenle bilenmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, "Bıçak bileme işi profesyonel bir iştir. Biz de yıllardır bu işi itinayla yapmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nda hayvanlara eziyet edilmemesi için bıçakları özenle biliyoruz. Kasapların ve kesim yapacak vatandaşların işini rahat yapabilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Allah bizi vatandaşlara karşı mahcup etmesin, onları da kurbanlarına karşı mahcup etmesin. Bıçak bileme sanatı birkaç aşamadan geçiyor. İlk olarak zımparada bıçağa ağız verilip şekillendiriliyor. Daha sonra ince zımpara aşamasına geçiliyor. Sonrasında çapak alma makinesinde çapakları temizleniyor. Son aşamada ise test yapıyoruz. Kağıt üzerinde bıçağın keskinliğini kontrol ediyoruz. Testten sonra paketleyip müşterimize teslim ediyoruz. Bu dönemde genellikle kasap ve kurban bıçakları geliyor. Kurban Bayramı öncesi yoğunluk tamamen bu yönde oluyor. Vatandaşların kesim sırasında ellerine ve ayaklarına dikkat etmesi gerekiyor. Hayvanın boğazının düzgün şekilde gerilmesine de çok dikkat edilmeli. Marketlerde satılan bazı bıçaklar kurban bıçağı değildir. Uygun fiyatlı diye satılan ürünler kesim için yeterli olmuyor. Gerçek kurban bıçağı bıçakçıdan alınır" ifadelerini kullandı.

Vatandaş Kadir Karhan ise Kurban Bayramı dolayısıyla bıçaklarını biletmeye getirdiğini belirterek, "İnşallah kurbanımızı keseceğiz. Hayvanların eziyet çekmemesi için bıçaklarımızı önceden biletiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı