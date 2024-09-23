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Erzurum'da Kış Hazırlıkları Başladı

Erzurum'da Kış Hazırlıkları Başladı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte mahalle sakinleri sobalarını yakmaya başladı. Yüksek kesimlerde termometreler 1 dereceyi gösterirken, kışın habercisi olan dolu yağışıyla birlikte kış hazırlıklarının başlaması gerektiği vurgulandı.

Erzurum'da yüksek kesimlerde termometreler 1 dereceleri göstermeye başlarken, bazı yerleşim alanlarında sobalar yakılmaya başlandı.

Bunlardan biride Erzurum'un Oltu ilçesinde 2200 rakımdaki Obayayla Mahallesi oldu. Aniden yağan sağanak yağmur ve peşinden gelen dolu, kışın habercisi gibi hava sıcaklığını düşürdü. Mahalle sakinleri, soğuyan hava ile birlikte sobalarını yakmaya başladı.

Mahalle sakinlerinden İlhami Yıldırım, "Köyümüz bugün itibarıyla kış moduna girdi. Hava soğudu, biraz önce dolu yağdı. Artık dışarıda oturma şansımız kalmadı. Yavaş yavaş evlerimizde sobaları yakmaya başladık. Köyümüz 2200 rakımda ve kışın habercisi bugünden başladı," dedi.

Obayayla Mahallesindeki bu ani hava değişimi, kış hazırlıklarının başlaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmış oldu. Sakinler, evlerinde sıcak kalmak için gerekli önlemleri almaya başladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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