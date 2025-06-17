Erzurum'da 'Kalpten Kaleme, Kalemden Sahneye' Şiir Dinletisi Düzenlendi

Erzurum'da 'Kalpten Kaleme, Kalemden Sahneye' Şiir Dinletisi Düzenlendi
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Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulu'nda 'Kalpten Kaleme, Kalemden Sahneye' adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Öğrenciler, duygusal dizeleri seslendirirken, ünlü şair İbrahim Sadri de programı tebrik etti.

Erzurum Yakutiye Faik Güngör Ortaokulunda öğrenciler tarafından "Kalpten Kaleme, Kalemden Sahneye" adlı şiir dinletisi programı düzenlendi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Murat Yazıcı organizesinde gerçekleşen programa öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Duygusal ve anlam yüklü dizelerin seslendirildiği programda öğrenciler, birbirinden değerli şairlerin eserlerinden seçmeler sundu.

Ünlü şair ve yorumcu İbrahim Sadri'nin de tebrik mesajı yolladığı dinleti, izleyicilerden büyük beğeni toplarken, öğrencilerin performansı takdirle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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