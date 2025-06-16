Erzurum'da İyilik Atölyeleri Kadınlarla Buluşuyor

Erzurum'da İyilik Atölyeleri Kadınlarla Buluşuyor
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Erzurum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Kadın Kolları tarafından yürütülen 'İyilik Atölyeleri', kadınların manevi eğitimlerden el becerileri atölyelerine kadar birçok alanda hayırlı faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor. Bu çalışmalar, toplumda iyilik odaklı bir dönüşüm yaratmayı amaçlıyor.

Erzurum İl Müftülüğü öncülüğünde ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Kadın Kolları tarafından yürütülen "İyilik Atölyeleri", kadınların gönlünde yer etmeye, hayata dokunmaya ve topluma değer katmaya devam ediyor.

Palandöken İlçe Müftülüğü'nün güçlü ev sahipliği ve yakın desteğiyle şekillenen bu hayırlı çalışmalar, her geçen gün daha fazla hanımı iyilikle buluşturuyor. Kadınlara yönelik manevi eğitimlerden el becerileri atölyelerine, gönül sohbetlerinden sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar birçok alanda sürdürülen etkinlikler; samimiyet, emek ve istikamet temelinde ilerliyor. Gönüllü hanımların aktif katılımıyla yürütülen bu çalışmalar, iyilik odaklı bir toplumsal dönüşümün sessiz ama güçlü adımlarını oluşturuyor.

Palandöken İlçe Müftülüğü'nün özverili katkılarıyla büyüyen bu kıymetli faaliyetlere, Yakutiye İlçe Müftülüğü de destekleriyle katkı sunmaya devam ediyor. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Her iki müftülüğümüzün sağladığı katkılar, Erzurum'un farklı noktalarında kadınların hayırlı hizmetlerde buluşmasına vesile oluyor. Erzurum İl Müftülüğü'nün rehberliğiyle, TDV Erzurum Kadın Kolları'nın sahadaki titiz çalışmaları ve ilçelerdeki manevi desteklerle büyüyen bu iyilik hareketi; kadınların gönlünden toplumun kalbine ulaşan bir umut ve kardeşlik köprüsü kuruyor. İyilik Atölyeleri, şehrimizin ruhuna dokunan, kalplerde iz bırakan ve her yönüyle örnek teşkil eden bir gönül hareketi olarak büyümeye devam ediyor" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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