Erzurum'da Hıdır Has Hoca'nın cenazesi defnedildi

Erzurum sevilen isimlerinden Hıdır Has Hoca'nın cenazesi Narmanlı Camii'nden kaldırıldı.

Hayatını ilime, irfana ve talebe yetiştirmeye adayan, Çat ilçesinin manevi dinamiklerinde Babadereli Seyyid Ahmet Has Efenin torunu Zeki Has'ın oğlu Hıdır Has Hoca Narmanlı Camii de kılınan cenaze namazının ardından Dutçu' da aile mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve çok sayıda sevenleri katıldı. - ERZURUM