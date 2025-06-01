Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto

Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 81'inci kez bir araya geldi. Yürüyüşte Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşındı.

Erzurum'da görev yapan hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir kez daha yürüdüler.

Erzurum Kalesi önünde toplanan grup, 81'inci haftada da zulme karşı seslerini çıkardılar ve yürümeye devam etti. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının taşındığı gösteriye vatandaşlarda destek verdi.

Grup adına bir konuşma yapan Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden Ahmet Talha Ye, Gazze'deki dehşet verici ablukanın 86. Haftası'nda, 603 gündür zalimlerin Filistinde kadın demeden çocuk demeden katletmeye devam ettiklerini hatırlatarak, " Bugün burada 81 haftadır yaptığımız gibi zulme sessiz kalmadığımızı ve "bir kötülüğü elinizle engelleyebiliyorsanız engelleyin, elinizle engelleyemiyorsanız dilinizle duyurun, dilinizle duyuramıyorsanız kalbinizle buğz edin" diyen efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'in sözünü yerine getirmek maksadıyla zulmü duyurmak için toplandık. Bizler; gönlünde Gazze'nin kurtuluş umudunu taşıyan hekim ve sağlık çalışanlarıyız, bizler dünyanın yaptığının aksine Gazze için sesini çıkaran vicdanlı insanlarız, bizler yüreğinde Gazze'nin ateşinin yandığı kullarız, bizler şehadete susamış ve kafirler güruhunu alaşağı etmek için elinden ve dilinden geleni esirmeyen Müslümanlarız. Gazze için buradayız ama sesimizi Gazzeye değil dünyaya duyurmak için buradayız." dedi.

Konuşmanın ardından hep birlikte dua edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.