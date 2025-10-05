Erzurum'da Hafızlık ve Gençlik Merkezi İnşaatı İncelendi

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yapımı devam eden Mehmet Gürgür Hafızlık ve Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç Dr. Zeki Koçak ve Aziziye İlçe Müftüsü Osman Gülbe ile beraber Hafızlık ve Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Müftümüz Çapçı, Mardin Eğitim Merkezi Müdürü ve Mehmet Gürgür Hafızlık ve Gençlik Merkezi sorumlusu Yunus Korkmaz'dan inşaatın gidişatı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, yapılan merkezin hizmete açıldığı zaman hem Hafızlık hem de gençlere hizmet noktasında çok faydalı olacağını belirterek, inşaata destekelerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür etti. - ERZURUM