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Erzurum'da trafik kazası: 3 ölü; 4 yaralı

Erzurum'da trafik kazası: 3 ölü; 4 yaralı
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Erzurum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu 1'i bebek 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Hınıs-Muş karayolunun Aşağı İncesu mevkisinde meydana geldi. Hınıs istikametinden seyir halinde olan Ekrem İ.'nin (58) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki Halide M. (67) ile Netice İ.'nin (52) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan Yusuf Ali M. (2) ile Derya Y. (31), Leyla M. (39), Ziynet P. (59) ve sürücü Ekrem İ., ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2 yaşındaki Yusuf Ali yapılan müdahallere rağmen kurtarılamadı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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