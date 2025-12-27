Erzurum'da bir haftada 606 denetim yapıldı
Erzurum'da son bir hafta içinde gıda satış yapan işletmelere yönelik 660 denetim gerçekleştirildi. 19-26 Aralık tarihleri arasında 606 denetim yapılırken, 2 işletmeye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 12 numune alındı ve 10 başvuru değerlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 19 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; toplam 606 denetim yapıldı. Denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarla ilgili olarak 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.
Aynı dönemde analize dayalı yürütülen çalışmalarda 12 adet numune alınırken tüketicilerin her an ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 10 başvurunun değerlendirildiği açıklandı. - ERZURUM