Erzurum'da bir haftada 606 denetim yapıldı

Erzurum'da son bir hafta içerisinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik 660 denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik olarak 19 Aralık - 26 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler kapsamında; toplam 606 denetim yapıldı. Denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarla ilgili olarak 2 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Aynı dönemde analize dayalı yürütülen çalışmalarda 12 adet numune alınırken tüketicilerin her an ulaşabileceği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 10 başvurunun değerlendirildiği açıklandı. - ERZURUM