Erzurum'da 363 işletmeye denetim

Erzurum'da 13-20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 363 gıda işletmesi kontrol edildi. 5 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 5 numune analize gönderildi. Alo 174 Gıda Hattı'na gelen 13 başvuru da değerlendirildi.

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.

13 Şubat-20 Şubat 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında; 363 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı, 5 adet numune analize gönderildi. Bu arada; Alo 174 Gıda Hattı'na iletilen 13 başvuru da değerlendirildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerimiz 7/24 esasına göre titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
