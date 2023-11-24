Erzurum'da Gazze ve 24 Kasım programı

Erzurum'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İbrahim Hakkı Kubilay Ortaokulu'nda "Gazze ve 24 Kasım" programı düzenlendi.

İbrahim Hakkı Kubilay Ortaokulu bahçesinde düzenlenen "Gazze ve 24 Kasım" programında basın açıklaması yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Filistin'i yıllardır abluka altında tutan terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana yeni bir işgal girişimde bulunmaktadır. Hatta buna soykırım diyebiliriz. Camilerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, kardeşlerimizin evleri bombalanmakta, kadın-çocuk, yaşlı genç gözetmeksizin İsrail bir katliam yapmaktadır. Türkiye'den ve ümmet coğrafyasının çeşitli ülkelerinden gönderilen yardımlar sınır kapılarından içeri alınmamaktadır. Şehitlerimizin cenazeleri kaldırılamazken gazilerimizi tedavi etmek için ilaç ve tıbbi ekipmana ulaşılamamaktadır. Her şeyden öte Gazzeli çocuklar ve gençler, tüm dünyanın Öğretmenler Günü'nü kutladığı bugünde temel haklardan olan eğitimi alamamaktadır. Bunu, kendisini 'demokratik' ve 'hürriyet savunucusu' gösteren devletler de sessiz bir şekilde izlemektedir.

Bizler, Gazze'deki kardeşlerimiz için Türkiye'den sesleniyoruz; Siyonist devlet İsrail'in işlediği savaş suçlarının bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Tüm vicdanı olan insanlığa çağrımızdır; tek yürek olup bu soykırıma dur diyelim. Annelerinden, babalarından, ailesinden ayrılan, anne babalarının gözü önünde şehit olan, gazi olan çocuklar. Velhasıl insanlık adına bu katliamı durdurun artık.

Ümmet coğrafyalarındaki tüm kardeşlerimize de bir çağrımız var. Arkadaşlar, biz burada cephede değiliz ama elimiz kolumuz bağlı bekleyemeyiz. Peki ne yapabiliriz? Sizleri boykota davet ediyoruz, boykota katılarak İsrail'e karşı olmaya davet ediyoruz.

Boykotla büyük sonuçlar alamayacağız belki ama karınca kararınca safımız belli olsun istiyoruz. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde olduğu gibi, 'Kişi sevdiğiyle beraberdir' diyoruz. Biz de Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade edebilmek üzere boykota devam ediyoruz.

Son olarak; Gazze'deki çocuklar da tüm dünyadaki çocuklar kadar yaşama hakkı ve eğitim alma hakkına sahiptir. Hiçbir çocuk eğitim hakkından mahrum edilemez. Biz inanıyoruz ki dünyanın birçok ülkesinde vicdanı hür, aklıselim herkes bu seslenişimize destek verecektir. Filistinli çocuklar özgür olana dek durmayacağız. Sesimizle, sözümüzle, eylemlerimizle onlara destek olacağız. Yaşasın Filistinli çocuklar, yaşasın özgür Filistin."

Açıklamanın ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. - ERZURUM