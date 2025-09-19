Erzurum'da Gaziler günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi "Gaziler Günü" vesilesiyle Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen "Atatürk Anıtı Çelenk Sunum Töreni"ne katılım sağladı.

İl protokolü, kahraman gaziler, vatandaşlar ve öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen tören; Havuzbaşı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve şanlı İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine binaen yayımladığı mesaj okundu ve şiirler seslendirildi.

Ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'ndan Yakutiye Medresesine bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Gaziler, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Gazilik ömür boyu taşınacak birer şereftir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, sizler Cumhuriyetimizin teminat ve temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerleridir. Vatan savunmasında, şehit ve gazi olmaktan daha büyük bir kahramanlık olamaz; şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Dün olduğu gibi aziz vatanın bölünmez bütünlüğüne ulusal değerlerine saldıranlarına karşı her zaman kanımızı akıtmaya ve canımızı feda etmeye hazırız" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM