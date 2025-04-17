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Erzurum'da Gastronomi Yarışması Düzenlendi

Erzurum'da Gastronomi Yarışması Düzenlendi
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Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum'da yapılan yemek yarışmasında meslek liseleri öğrencileri hünerlerini sergiledi. Başlangıç ve tatlı kategorilerinde yarışan öğrenciler, ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yemek yarışması yapıldı.

Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan yarışmada meslek liselerinde öğrenim gören yiyecek ve içecek hizmetleri öğrencileri hünerlerini gösterdiler.

Yarışmaya katılan Palandöken, Yakutiye ve Oltu ilçelerinden 4 lise ve 12 öğrenci, başlangıç ve tatlı kategorilerinde olmak üzere iki farklı alanda ürünlerini hazırladılar. Yarışmaya katılan tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür belgesi verilmiş olup dereceye giren öğrencilere sırasıyla çeyrek altın, gram altın ve yarım gram altın verildi.

Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdür Ahmet Yer, Erzurum Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Hakkı Yetişir ve Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Ayhan Akbulut, yarışma ödüllerini takdim ederek öğrencilere başarı diledi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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