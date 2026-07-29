Erzurum’da emekli olan polislere vefa

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, emekliye ayrılan iki emniyet mensubu için düzenlenen veda programına katılarak, hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken emekli olan Kıdemli Başpolis Memuru Müfit Mortepe ve Polis Memuru Abdullah Damlakaya için bir veda programı düzenlendi. Programa katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, emekliye ayrılan personele Türk Teşkilatına verdikleri emek ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Karaburun, hizmetlerinin anısına Müfit Mortepe ve Abdullah Damlakaya'ya plaket takdim ederek, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da emekli olan personele emekleri için teşekkür edilerek, "Müdürlüğümüz kadrosunda görevli iken emekli olan Müfit Mortepe ve Abdullah Damlakaya'ya hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı