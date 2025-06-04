Erzurum'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi ile Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi

Erzurum'da 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi ile Öğrencilere Terörle Mücadele Eğitimi
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Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terörle mücadele ve farkındalık için 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor. Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte stant açılarak öğrencilere broşürler dağıtıldı.

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında; öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi dahilinde; Atatürk Üniversitesi'nde Rektörlük arkası şenlik alanında düzenlenen "Bahar Bilim Sanat ve Spor Şenliği" etkinliğinde stant açılarak bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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