Erzurum'da Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuklara Özel Etkinlik Düzenlendi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için özel bir program gerçekleştirdi. 'Gülüşün Umut Olsun' temasıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, hediyeler ve gösterilerle anlamlı bir gün geçirdi.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik yürütülen proje kapsamında Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla özel bir program gerçekleştirdi.

"Gülüşün Umut Olsun" temasıyla düzenlenen etkinlikte yüz çocukla bir araya gelerek anlamlı bir gün geçirdi. Programa çocuklar, aileler, kurum temsilcileri ve davetlilerle birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de katıldı. Vali Çiftçi, çocuklarla sohbet ederek Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı ve programa katılan çocuklara hediyeleri bizzat takdim etti.

"Bir slogan değil; yaklaşımımızın özetidir "

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuşmasında ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak çocuk haklarının sadece hukuki bir metin değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu belirtti. Aykut, Erzurum'daki çocuklara yönelik eğitim, sanat, spor ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlenerek devam ettiğini ifade ederek: "Bir çocuğun hayalini korumak, bir ülkenin geleceğini korumaktır. Gülüşün Umut Olsun, bir slogan değil; yaklaşımımızın özetidir." dedi.

Çocuk Hakları Temsilcisinin Duygusal Konuşması

Programın en etkileyici anlarından biri, Erzurum Çocuk Hakları Temsilcisi olan bir çocuğun yaptığı konuşma oldu. Çocuk, salondan büyük alkış alan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Çocuk hakları yalnızca sözleşmelere yazılan maddeler değildir; yaşama, eğitim, oyun, güvenlik ve kendini ifade etme hakkı günlük hayatın her anında korunmalıdır. Bizler çocuklar olarak diyoruz ki: 'Haklarımız bir günün değil, bir ömrün güvencesi olmalıdır.' Bir çocuğun gülüşü bir şehrin yüzünü aydınlatır. Her çocuğun gülüşü geleceğin umududur. Erzurum Çocuk Hakları Temsilcisi olarak tüm çocukların sesi olmaya devam edeceğime söz veriyorum."

Hediye Takdimi ve Gösteriler

Etkinlik kapsamında çocuklara: kitap setleri, okul çantaları, kışlık giysi paketleri hediye edildi. Hediyeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından çocuklara bizzat takdim edildi. Daha sonra sahnelenen Karagöz-Hacivat Orta Oyunu, maskot karakterlerin de eşlik etmesiyle çocuklara neşeli anlar yaşattı. Gösterilerin ardından programda bulunan çocuklardan biri tarafından yemek duası yapıldı. Duanın ardından tüm çocuklara yemek ikramı gerçekleştirildi. Program, teşekkürlerin sunulmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
