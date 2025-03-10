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Erzurum'da Düşen Kar Kütlesi Otomobili Kullanılamaz Hale Getirdi

Erzurum'da Düşen Kar Kütlesi Otomobili Kullanılamaz Hale Getirdi
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Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir binanın çatısından düşen büyük kar kütlesi, park halindeki bir otomobile büyük hasar verdi. Otomobilin tavanı çökerken camları kırıldı.

Erzurum'da çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kayak yolu semtinde bir binanın ön tarafına park edilen otomobilin üzerine çatıda biriken dev kar kütlesi düştü. Büyük bir gürültüyle düşen kar kütlesi aracın tavanının çökmesi ve camlarının kırılmasına neden oldu. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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