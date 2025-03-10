Erzurum'da Düşen Kar Kütlesi Otomobili Kullanılamaz Hale Getirdi

Erzurum'da çatıdan düşen kar kütlesi otomobili kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Kayak yolu semtinde bir binanın ön tarafına park edilen otomobilin üzerine çatıda biriken dev kar kütlesi düştü. Büyük bir gürültüyle düşen kar kütlesi aracın tavanının çökmesi ve camlarının kırılmasına neden oldu. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. - ERZURUM