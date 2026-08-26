Erzurum'da Dini Musiki Kursu Seçmeleri Yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini merasimlerdeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenlenecek "Dini Musiki Kursu" için Erzurum genelinde görev yapan erkek din görevlilerine yönelik kursiyer seçmeleri gerçekleştirildi.

Cami içi ve dışındaki dini, sosyal ve kültürel etkinliklerde ihtiyaç duyulan musiki formlarını icra edebilecek yetkin personel yetiştirmek hedefiyle düzenlenen seçmeler, Erzurum İl Müftülüğü bünyesinde yapıldı. Erzurum İl Müftü Vekili Dr. Sebahattin Erdoğan başkanlığındaki komisyon tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda başarılı olan görevliler, Ankara'da gerçekleştirilecek merkezi sınava katılmaya hak kazandı.

Eğitim programıyla, din görevlilerinin musiki icrasındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dini merasimlerde sunulan hizmet kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı