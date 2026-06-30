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İlçe müftüleri istişare için buluştu

İlçe müftüleri istişare için buluştu
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Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında düzenlenen istişare toplantısının ardından, görev yerleri değişen müftüler için veda programı yapıldı.

Erzurum Müftüsü Yaşar Çapçı başkanlığında; İl Müftü Yardımcıları ve ilçe müftülerinin katılımıyla Yakutiye Gençlik Merkezi'nde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İl genelindeki din hizmetlerinin ele alındığı toplantının ardından, Müceldili Konağı'nda bir veda programı düzenlendi. Programaa, görev yerleri değişen Palandöken İlçe Müftüsü iken Eskişehir Odunpazarı İlçe Müftülüğü görevine atanan Ahmet Gözcü ile Olur İlçe Müftüsü iken Aydın İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Cihan Subaşı'da katıldı.

Müceldili Konağı'nda gerçekleştirilen programda, İl Müftüsü Yaşar Çapçı, görev süresince sundukları hizmetlerden dolayı ilçe müftülerine teşekkür ederek plaket takdim etti ve yeni görev yerleri için başarı temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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