Erzurum'da Dağcılık Eğitimi İçin Zorlu Tırmanış Campı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 70 kişilik bir ekip dağcılık eğitimi için zorlu bir tırmanış deneyimi yaşadı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan dağcılık eğitim alanı, hafta sonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Erzurum Kayak Spor Kulübü ve Kaçkar Dağcılık Rafting Kulübü toplam 70 kişilik öğrenci ve yetişkin grup 2 günlük temel dağcılık eğitimi kampı düzenledi.

Eğitim boyunca katılımcılar, Kaçkar Dağcılık Kulübü'ne bağlı deneyimli antrenörler eşliğinde uygulamalı tırmanışlar yaptı. Antrenörlük belgesi almak isteyen sporcular, kayalara tırmanarak hem teorik bilgilerini pekiştirdi hem de pratik deneyim kazandı. Etkinlikte profesyonel ve acemi dağcılar birlikte çalışarak dayanışma ve ekip ruhunu ön plana çıkardı. Katılımcılar, zorlu parkurlarda doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşarken, Erzurum'un doğal güzellikleri eşliğinde dolu dolu bir eğitim süreci geçirdi.

Yetkililer, bu tür faaliyetlerin bölgedeki spor turizmine katkı sağladığını ve gençlerin doğa sporlarına ilgisini artırdığını belirtti. - ERZURUM