Erzurum'da Cuma Namazı Çıkışında İzdiham Yaşandı

Erzurum'da cuma namazı çıkışı yapılan aşure dağıtımında izdiham yaşandı.

Yakutiye Kaymakamlığı tarafından Lala Mustafa Paşa Camii'nde cuma namazı sonrası cami bahçesinde vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Vali Mustafa Çiftçi ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, elleriyle aşure tabaklarını doldurdu. Yoğun ilginin yaşandığı ve zaman zaman da izdihamın olduğu aşure dağıtımı sonrası konuşan Vali Çiftçi, "Aşure bizim birliğimizin ve beraberliğimizin simgesi. Bunu yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için buradayız. Yakutiye Kaymakamlığımız kendi oluşturduğu aşevinde bin 500 kişilik aşure yaptı. Hem farkındalık olması hem de yeni hicri yıla girmemizi vesile kılarak böyle bir etkinlik planlandı" şeklinde konuştu. - ERZURUM