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Erzurum'da çocuklar ve gençler için dijital detoks kampı düzenlendi

Erzurum'da çocuklar ve gençler için dijital detoks kampı düzenlendi
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin teknolojiden uzak doğayla iç içe vakit geçirmesi için Dijital Detoks Kampı düzenledi. Kitap okuma, doğa yürüyüşü ve oyunlarla ekran bağımlılığına karşı farkındalık oluşturuldu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından doğayla iç içe bir mesire alanında düzenlenen "Dijital Detoks Kampı" ile çocuklar ve gençler teknolojiden uzak, keyifli ve verimli bir gün geçirdi.

Program kapsamında çocuklar ve gençler; kitap okuma, doğa yürüyüşü, çeşitli oyunlar ve sosyal aktivitelerle hem eğlendi hem de paylaşma kültürünü güçlendirdi. Dijital dünyanın yoğun etkisinden uzak geçirilen etkinlikte, yüz yüze iletişimin ve anı yaşamanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Programda konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, dijital çağda çocukların teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmasının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Erzurum'da çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Dijital Detoks Kampı kapsamında, teknolojiye kısa bir mola vererek doğayla iç içe, keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Etkinlik süresince çocuklarımız ve gençlerimiz; kitap okuma, doğa yürüyüşleri, çeşitli oyunlar ve sosyal aktiviteler aracılığıyla hem birlikte vakit geçirme hem de paylaşma kültürünü güçlendirme imkanı buldu. Dijital dünyanın yoğun etkisinden uzaklaşılan bu süreçte, anı yaşamanın ve yüz yüze iletişimin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Birlikte eğlendik, hareket ettik ve paylaşmanın gücünü deneyimledik. Çocuklarımızın ekran bağımlılığından uzak, daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam biçimine yönelmeleri adına farkındalık oluşturmayı hedefledik. Sağlıklı, bilinçli ve dengeli teknoloji kullanımı konusunda yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isterim."

Dijital Detoks Kampı ile çocukların ve gençlerin ekran bağımlılığından uzaklaşmaları, doğayla daha fazla vakit geçirmeleri, sosyal bağlarını güçlendirmeleri ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda farkındalık kazanmaları amaçlandı. Etkinlik, çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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