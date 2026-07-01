YRP, üye sayısını 53 bin 12 artırdı

Yeniden Refah Partisi, Yargıtay’ın bugün açıkladığı rakamlara göre 703 bin 85 üye ile Türkiye’nin üye bakımından en büyük üçüncü partisi olma konumunu korudu.

ÜÇ YILDA 443 BİN YENİ ÜYE

Yeniden Refah Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül konuya ilişkin yazılı olarak şu açıklamada bulundu:

“ Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan 1 Temmuz 2026 tarihli siyasi parti üye sayıları, Yeniden Refah Partimizin göstermiş olduğu tarihi başarıyı ve milletimizin partimize olan teveccühünü bir kez daha resmi olarak tescillemiştir. Bugün itibarıyla 703.000 üyeye ulaşan Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisi konumunu sağlamlaştırmış ve son seçimlerde aldığı yüzde 7'lik oy oranına paralel bir şekilde, yükselişini sürdürmüştür.

Resmi Yargıtay Verilerine Göre Üye Sayısı

1 Temmuz 2023: 260.000

1 Ocak 2024: 365.000

31 Mart 2024: 510.000 (Yerel Seçim Dönemi)

Dönemi) 1 Ocak 2025: 622.000

1 Ocak 2026: 652.900

1 Temmuz 2026: 703.000

Ortaya çıkan bu tabloya göre; son 6 ayda 50.000, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana geçen iki yıllık süreçte yaklaşık 193.000 ve son üç yılda ise tam 443.000 yeni üye partimiz saflarına katılmıştır."

Kaynak: Haberler.com