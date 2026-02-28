Erzurum'da çift başlı buzağı dünyaya geldi

Haberler

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Beşpınarlar Mahallesinde, Korkmaz Hocaoğlu'nun ineği sezonla çift başlı bir buzağı dünyaya getirdi. Veteriner yardımıyla gerçekleşen doğumda, her iki başın da sağlıklı olduğu belirtildi.

Beşpınarlar Mahallesinde hayvancılık yapan Korkmaz Hocaoğlu, ineği doğum yaparken iki başlı olduğunu fark etti. Kendisinin bu doğum yaptıramayacağını anlayan Korkmaz Hocaoğlu veterinere müracaat etti ve sezaryenle doğumu yaptırıldı. Doğumla birlikte çok nadir bir olaya şahit olundu. Çift başlı buzağı dünyaya geldi.

Korkmaz Hocaoğlu'nun ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu ifade ederken, "Danamız ve onu dünyaya getiren ineğimiz oldukça sağlıklı. Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum. Ona en iyi şekilde bakarak büyüteceğiz" dedi. - ERZURUM

