Anadolu'nun genetik hafızası bu müzede korunuyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Türkiye'nin bitki ve böcek çeşitliliğinin devasa bir dökümünü sunarken, "Zoobank" niteliğiyle Anadolu'nun genetik mirasını geleceğe taşıyor.

Erzurum denilince akla gelen gastronomi duraklarının ötesinde, şehri bilim dünyasında stratejik bir noktaya taşıyan Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Prof. Dr. Levent Gültekin ve Doç. Dr. Neslihan Gültekin çiftinin 25 yıllık hayali ve emeğiyle şekillenen müze, sadece bir sergi alanı değil, Türkiye'nin biyolojik hafızası olarak nitelendiriliyor.

250 bin böcek örneği ve milyonlarca yıllık fosiller

"Korumak İçin Tanımak Gerekir!" mottosuyla dikkat çeken merkez, içeriğiyle bilim dünyasına ışık tutuyor. Müze bünyesinde; Türkiye'deki bitki türlerinin üçte biri, 10 bin farklı türden yaklaşık 250 bin böcek örneği, milyonlarca yıllık fosiller ve endemik türler koruma altında tutuluyor.

Prof. Dr. Levent Gültekin, müzenin kuruluş sürecinde eşiyle birlikte büyük bir özveri gösterdiklerini belirterek, "Korumak için tanımak gerekir" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Müzenin dijital altyapısı ve eğitim içerikleri için Gültekin çiftinin gece gündüz çalışarak 61 günde hazırladığı web platformu da bilimsel verileri toplumla paylaşıyor.

Popüler kültüre karşı bilimsel derinlik

Modern dünyada 'müze' kavramının fotoğraf çekilmelik alanlara indirgenmesine bir itiraz niteliği taşıyan merkez, akademik derinliğiyle ön plana çıkıyor. Yılda yaklaşık 15 bin ziyaretçi ağırlayan müzenin, özellikle yetişkinler ve turistler tarafından daha fazla fark edilmesi hedefleniyor.

Kurumsal İletişim Direktörü Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, müze bünyesindeki konferans salonunda düzenlenen etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Üniversite yönetimi ise müzenin "yerli ve milli bilimsel üretim" vizyonunun bir parçası olduğunu ifade ediyor.

Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, hem geçmişin izlerini hem de geleceğin genetik mirasını görmek isteyen tüm ziyaretçilerini Erzurum'daki bu benzersiz yolculuğuna davet ediyor. - ERZURUM